Kartepe'de servis aracının kaza sonucu sürücü ağır yaralandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde servis aracının bariyerlere çarpması neticesinde meydana gelen kazada bacağı kopan sürücü ağır yaralandı.

Kaza, D-100 Ankara istikameti İstasyon Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.C.T. idaresindeki 41 P 4305 plakalı boş servis aracı, yan yola gireceği esnada bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle bariyer araca ok gibi saplandı, bacağı kopan sürücü ağır yaralandı. Olayı gören vatandaşlar sürücü M.C.T.'yi araçtan çıkararak 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Yaralı M.C.T., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptığı sırada meraklı vatandaşlar da o anları film gibi izledi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ