Üye Girişi
Haberler

Kartepe'de servis aracının kaza sonucu sürücü ağır yaralandı

Güncelleme:

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde meydana gelen kazada servis aracı bariyerlere çarptı ve sürücü ağır yaralandı. Kaza anı ise meraklı vatandaşlar tarafından film gibi izlendi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde servis aracının bariyerlere çarpması neticesinde meydana gelen kazada bacağı kopan sürücü ağır yaralandı.

Kaza, D-100 Ankara istikameti İstasyon Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.C.T. idaresindeki 41 P 4305 plakalı boş servis aracı, yan yola gireceği esnada bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle bariyer araca ok gibi saplandı, bacağı kopan sürücü ağır yaralandı. Olayı gören vatandaşlar sürücü M.C.T.'yi araçtan çıkararak 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Yaralı M.C.T., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptığı sırada meraklı vatandaşlar da o anları film gibi izledi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kocaeli Yaralanma Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Gamze Kılınç kimdir? Yeniden Refah Partisi Ankara Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Gamze Kılınç kaç yaşında, nereli? Caner Gökçe kimdir? Zafer Partisi Ankara- Sincan Belediye Başkan adayı Caner Gökçe kaç yaşında, nereli? Şerafettin Coşar kimdir? Zafer Partisi Ankara- Pursaklar Belediye Başkan adayı Şerafettin Coşar kaç yaşında, nereli? Tanju Karakuş kimdir? Memleket Partisi İstanbul Esenyurt Belediye Başkan Adayı Tanju Karakuş kaç yaşında, nereli? Muhammet Doğan kimdir? Yeniden Refah Partisi Ankara Şereflikoçhisar Belediye Başkan Adayı Muhammet Doğan kaç yaşında, nereli? Mustafa İpek kimdir? Zafer Partisi Ankara-Nallıhan Belediye başkan adayı Mustafa İpek kaç yaşında, nereli? İbrahim Biçer kimdir? Memleket Partisi İstanbul Çekmeköy Belediye Başkan Adayı İbrahim Biçer kaç yaşında, nereli? Kezban Yavuz kimdir? Zafer Partisi Ankara- Mamak Belediye Başkan adayı Kezban Yavuz kaç yaşında, nereli? Mustafa Çakır kimdir? Zafer Partisi Ankara- Kızılcahamam Belediye Başkan adayı Mustafa Çakır kaç yaşında, nereli? Melih Güner kimdir? Yeniden Refah Partisi Ankara Sincan Belediye Başkan Adayı Melih Güner kaç yaşında, nereli? Adem Öztürk kimdir? Zafer Partisi Ankara-Keçiören Belediye Başkan adayı Adem Öztürk kaç yaşında, nereli? Bayram Baş kimdir? Yeniden Refah Partisi Ankara Pursaklar Belediye Başkan Adayı Bayram Baş kaç yaşında, nereli? Abdullah Göllü kimdir? Zafer Partisi Ankara-Kalecik Belediye Başkan adayı Abdullah Göllü kaç yaşında, nereli? Yusuf Hamdemir kimdir? Yeniden Refah Partisi Ankara Polatlı Belediye Başkan Adayı Yusuf Hamdemir kaç yaşında, nereli? Emre Yılmaz kimdir? Zafer Partisi Ankara-Kahramankazan Belediye Başkan adayı Emre Yılmaz kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title