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Kartal'da Meral Akşener'in esnaf ziyaretinde kavga çıktı

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Kartal'da yaptığı esnaf ziyaretinde Yeniden Refah Partili bir vatandaşın pankart açması üzerine çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Polis ekipleri müdahale ederek kavgayı sonlandırdı.

Kartal'da, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in esnaf ziyareti sırasında Yeniden Refah Partili bir vatandaşın pankart açması üzerine kavga çıktı. Yumrukların havada uçuştuğu kavga, polis ekiplerinin müdahalesiyle sona erdi.

Kartal'da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in esnaf ziyareti sırasında iddiaya göre, Yeniden Refah Partili bir vatandaş pankart açmak istedi. Bunun üzerine İYİ Partililer tepki gösterdi. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Partililer birbirlerine saldırıp yumruk atmaya çalıştı. Kavgaya dahil olan bazı vatandaşların da pankart açan vatandaşa vurduğu görüldü. Olay yerinde bulunan polis ekipleri kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Partililerin birbirinden şikayetçi olmadığı, herhangi bir gözaltı işleminin yapılmadığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Meral Akşener İYİ Parti Kavga Olay 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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