Kars'ta Yanan Trafo İtfaiye Ekipleri Tarafından Söndürüldü

Kars'ta yanan trafo itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kars'ta bir anda alev alan ve yanmaya başlayan trafo itfaiye ekipleri itfaiye ekiplerini seferber etti. Merkez Sukapı Mahallesi'nde bulunan ARAS elektriğe ait trafodan dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. ARAS elektrik ekipleri trafonun elektriğini keserken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek söndürdü.

ARAS elektriğe ait trafo yangından kaynaklı maddi hasar oluşurken, yangının neden çıktığı ise araştırılıyor. - KARS