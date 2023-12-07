Kars'ta Otomobilde Uyuşturucu Bulundu

Kars'ta yapılan operasyonda bir otomobilin teyp ve havalandırma bölümüne saklanan uyuşturucu madde, arama köpeği Termal tarafından bulundu.

Kars'ta bir otomobilin teyp, ve havalandırma bölümüne saklanan uyuşturucu arama köpeği Termal'e takıldı. Uyuşturucu maddeyi Termal ortaya çıkardı.

Kars'ta İl Jandarma Komutanlığı'nca uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor. Jandarma ekiplerince Sarıkamış ilçesi Mescitli yol kontrol noktasında durumundan şüphelenilen bir otomobil durduruldu.

Jandarma ekiplerince durdurulan otomobil içerisinde uyuşturucu madde arama köpeği Termal'in de katılımıyla arama yapıldı. Yapılan aramada otomobilin teyp ve havalandırma bölümüne saklanmış 200 gram Metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili olarak otomobilde bulunan şüpheli B.G. (27) ve F.A. (25) gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. - KARS