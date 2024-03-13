Kars'ta 17 Kişi Yakalandı: Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Kars'ta haklarında çeşitli suçlardan 18, 6 ve 1 yılla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 kişi yakalandı. Uygulamalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce kent genelinde yapılan uygumla ve çalışmalarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kaydı bulunan; "Mala Zarar Verme İşyeri Dokunulmazlığını İhlal Etme" suçundan 18 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Y.K. (54), "Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan 6 yıl 2 ay 30 gün hapis cezası bulunan H.K. (22, "Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası bulunan O.B. (36), "Kasten Yaralama suçundan 3 yıl 2 ay hapis cezası bulunan M.D. (35),

"Bir Sesli veya Görüntülü Bir İleti ile Hakaret" suçundan 3 ay 15 gün hapis cezası bulunan G.T. (56),

Basit Yaralama suçundan 2 ay 15 gün hapis cezası bulunan F.C. (26) yakalanarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 17 kişi de 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 11 kişi ise yapılan işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

"Silah ve mühimmat ele geçirildi"

Ayrıca polis ekiplerince kent genelinde yapılan uygulamalarda

3 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tabancaya ait 3 şarjör ve 9 fişek, 1 kurusıkı tabanca, kurusıkı tabancaya ait 1 şarjör, 3 kurusıkı fişeği, 211 9 milimetre fişek, 80 av tüfeği fişeği, 3 av tüfeği şarjörü ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nce bu tür uygulamaların aralıksız devam edeceği öğrenildi. - KARS