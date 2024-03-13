Üye Girişi
Haberler

Kars'ta 17 Kişi Yakalandı: Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Güncelleme:

Kars Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan uygulamalarda, çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 17 kişi yakalandı. Uygulamalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Kars'ta haklarında çeşitli suçlardan 18, 6 ve 1 yılla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 kişi yakalandı. Uygulamalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce kent genelinde yapılan uygumla ve çalışmalarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kaydı bulunan; "Mala Zarar Verme İşyeri Dokunulmazlığını İhlal Etme" suçundan 18 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Y.K. (54), "Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan 6 yıl 2 ay 30 gün hapis cezası bulunan H.K. (22, "Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası bulunan O.B. (36), "Kasten Yaralama suçundan 3 yıl 2 ay hapis cezası bulunan M.D. (35),

"Bir Sesli veya Görüntülü Bir İleti ile Hakaret" suçundan 3 ay 15 gün hapis cezası bulunan G.T. (56),

Basit Yaralama suçundan 2 ay 15 gün hapis cezası bulunan F.C. (26) yakalanarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 17 kişi de 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 11 kişi ise yapılan işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

"Silah ve mühimmat ele geçirildi"

Ayrıca polis ekiplerince kent genelinde yapılan uygulamalarda

3 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tabancaya ait 3 şarjör ve 9 fişek, 1 kurusıkı tabanca, kurusıkı tabancaya ait 1 şarjör, 3 kurusıkı fişeği, 211 9 milimetre fişek, 80 av tüfeği fişeği, 3 av tüfeği şarjörü ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nce bu tür uygulamaların aralıksız devam edeceği öğrenildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Kars 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Çağrı Alperen Avcı kimdir? Zafer Partisi Bursa İnegöl Belediye Başkan Adayı Çağrı Alperen Avcı kaç yaşında, nereli? DEM Parti Mardin Yeşilli Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Mardin Yeşilli adayı Sami İldem kimdir? Dilek Tepe kimdir? Memleket Partisi Adana Sarıçam Belediye Başkan Adayı Dilek Tepe kaç yaşında, nereli? Oğuzhan Üzü kimdir? Zafer Partisi Bursa Harmancık Belediye Başkan Adayı Oğuzhan Üzü kaç yaşında, nereli? Anıl Yetişkin kimdir? CHP Aydın Efeler Belediye Başkan Adayı Anıl Yetişkin kaç yaşında, nereli? Muhammet Enes Çıkat kimdir? Memleket Partisi Adana Pozantı Belediye Başkan Adayı Muhammet Enes Çıkat kaç yaşında, nereli? Yusuf Cengiz kimdir? AK Parti Balıkesir- İvrindi Belediye Başkan adayı Yusuf Cengiz kaç yaşında, nereli? Hatice Gençay kimdir? CHP Aydın Didim Belediye Başkan Adayı Hatice Gençay kaç yaşında, nereli? Dinçer Orkan kimdir? AK Parti Balıkesir- Karesi Belediye Başkan adayı Dinçer Orkan kaç yaşında, nereli? DEM Parti Mardin Savur Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Mardin Savur adayı Hatice Öncü kimdir? Sertan Kol kimdir? Memleket Partisi Adana Karataş Belediye Başkan Adayı Sertan Kol kaç yaşında, nereli? Mehmet Kıvrak kimdir? CHP Aydın Çine Belediye Başkan Adayı Mehmet Kıvrak kaç yaşında, nereli? DEM Parti Mardin Ömerli Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Mardin Ömerli adayı Necla Figan Altındağ kimdir? İsmail Cankul kimdir? AK Parti Balıkesir- Kepsut Belediye Başkan adayı İsmail Cankul kaç yaşında, nereli? Ali Okkalı kimdir? CHP Aydın Buharkent Belediye Başkan Adayı Ali Okkalı kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title