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Karabük'te Şömine Yakımı Sırasında Çıkan Yangında 2 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

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Karabük'te 5000 Evler 75. Yıl Mahallesinde meydana gelen olayda, şömine yakımı sırasında çıkan yangında dumandan etkilenen ve yanık oluşan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın, polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Karabük'te şömine yakımı sırasında çıkan yangında dumandan etkilenen ve yanık oluşan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, 5000 Evler 75. Yıl Mahallesinde meydan geldi. M.T. ve V.B. isimli şahısların apartmanın ikinci katında bulunan dairede yakmaya çalıştıkları şömine nedeniyle yangın çıktı. Dumanları fark eden komşuları durumu polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yangını kontrol altına alıp söndürürken, vücudunda yanık oluşan V.B. ile dumandan etkilenen H.T. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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