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Karabük'te motosiklet kazası: Sürücü yaralandı

19 Aralık 2023 09:10 Güncelleme: 09:12 Abone Ol

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet sürücüsü yaralandı. Kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.