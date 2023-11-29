Karabük'te ahşap barakada uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Karabük'te jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda ahşap barakada ve çevresinde kilolarca esrar ve uyuşturucu madde ele geçirildi. 3 şüpheliden 1'i tutuklanırken, firari olan 1 kişi ise aranıyor.

Karabük'te jandarma ekiplerince ahşap barakada ve çevresinde kilolarca esrar ve uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklanırken, firari olan 1 kişi ise aranıyor.

Karabük İl Jandarma Komutanlığı istihbarat ve KOM ekipleri, Üniversite Mahallesi'nde bir arazi içinde 4 şahsın kullandığı ahşap barakada ve eklentilerinde uyuşturucu yetiştirildiği ihbarı üzerine söz konusu barakaya operasyon düzenlemişti. Yapılan aramada 21 kilo 915 gram esrar, 425 adet kök kenevir bitkisi, 50 adet sentetik uyuşturucu hap, 4 kilo 510 gram esrar olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ve 142 gram kenevir tohumu ele geçirilmişti. Operasyonda C.S., Y.T.S, E.F.G. yakalanarak gözaltına alınmıştı. Jandarmada sorguları tamamlanan 3 şüpheliden C.S. çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılırken, Y.T.S. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. E.F.G. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karabük T Tipi Cezaevine gönderilirken, firari olan kardeşi A.G'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor. - KARABÜK