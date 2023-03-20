Kamyonun çarptığı otomobil, 50 metre ileride durabildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kavşakta kamyonun otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kavşakta kamyonun otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmadı. Damperli kamyonun yandan çarptığı otomobil, refüje çıktıktan sonra 50 metre ileride durabildi.

Kaza; Sorgun Mahallesi Titreyengöl Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kaza; Titreyengöl istikametinden Sorgun Bulvarı'na çıkmakta olan Sinan Okuyan'ın kullandığı 07 JK 206 plakalı damperli kamyonun, otogar istikametine gitmekte olan Adem Yıldız'ın kullandığı 07 AIS 065 plakalı otomobile yandan çarpması sonucunda meydana geldi.

Çarpmanın şiddetiyle refüje çıkan otomobil yaklaşık 50 metre ileride durabilirken, şans eseri yaralanan olmadı. Kazanın ardından taraflar arasında yaşanan tartışma, olay yerinden geçmekte olan emniyet görevlilerinin müdahalesi sonucunda büyümeden önlendi. - ANTALYA