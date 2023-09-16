Japonya'da parçalanan gemide şehit olan 527 Osmanlı Askeri anıldı

Osmanlı İmparatoru Padişahı II. Abdülhamid Han tarafından 133 yıl önce Japonya'ya gönderilen ve günümüzde Türk-Japon Dostluğunun temellerinin atılmasında önemli bir etken olan Ertuğrul Fırkateyn'inde Şehit olan 527 asker için Tekirdağ'da bulunan anıtta anma töreni düzenlendi.

Osmanlı İmparatoru Padişahı II. Abdülhamid Han tarafından 133 yıl önce Japonya'ya gönderilen ve günümüzde Türk- Japon Dostluğunun temellerinin atılmasında önemli bir etken olan Ertuğrul Fırkateyn'inde Şehit olan 527 asker için Tekirdağ'da bulunan anıtta anma töreni düzenlendi.

Japonya'da 1890 yılında kayalıklara çarparak batan Osmanlı İmparatorluğu Gemisinde şehit olan 527 mürettebat için Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesi Ertuğrul Mahallesindeki Ertuğrul Fırkateyni Anıtı önünde anma programı düzenlendi. Anma töreni için anıtın bulunduğu alan Türk - Japon bayraklarıyla donatıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan tören konuşma ve dualarla sona erdi. Tören sonrasında Süleymanpaşa Belediyesi tarafından şehit askerler için lokma ikramı yapıldı.

Osmanlı İmparatorluğu Sultan II. Abdülhamit Han tarafından Japonya'ya gönderilen Ertuğrul Fırkateyni dönüş yolunda Funakura Kayalıklara çarptıktan bir süre sonra gemi battı. Meydana gelen bu feci kazada mürettebatın 527'si şehit olurken, 69'u ise o sırada bölgede bulunan Japonya halkı tarafından kurtarıldı. Sultan II. Abdülhamit Han tarafından Japonya'ya gönderilen ve Türk-Japon İlişkilerinin temellerinin atılmasında önemli etken olan Ertuğrul Fırkatyeni'nin dönerken batmasının üzerinden tam 133 yıl geçti. Geminin Süvarisi Yarbay Ali Bey'in Tekirdağlı olması sebebiyle Tekirdağ'ın merkezi bir mahallesine Ertuğrul Gemisinin adı verilerek mahallede birde Yarbay Ali Bey ve Ertuğrul Firkateyni Şehitlerine anıtı yapılmış. Ertuğrul Fırkateyni Japonya'da üç ay kaldıktan sonra 15 Eylül 1890 tarihinde Japonya'nın Yokohama şehrinden İstanbul'a hareket etti. Gemi hareket ettiği gece büyük bir kasırgaya tutuldu. Kasırga gemiye zarar verdi ve Ertuğrul Fırkateyni su almaya başladı, 16 Eylül 1890 tarihinde Oşida adası civarında Kaşinozaki burnunda kayalara sürüklendi ve kayaklıklara çarparak ikiye bölünerek battı.

Namık Kemal Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Cem Düzen yaptığı açıklamada, "Kazada gemi kumandanı Mirliva Osman Paşa, Tekirdağlı hemşerilerimiz Ertuğrul Fırkateyni kaptanları, Yarbay Ali, Yarbay Cemil ve Binbaşı Ömer Bey dahil olmak üzere 527 kişi şehit olmuş, 69 kişi kurtulmuştu. Kurtulanlara ilk yardımı Kaşinozaki Feneri görevlileri ve Oşhima köylüleri yaptı. Şehit olanların naaşları Kaşinozaki Feneri yakınlarında bir tepeye defnedilerek ilk Ertuğrul Şehitliği inşa edildi. Oşhima'dan Kobe'ye getirilen yaralılar İmparator Meji tarafından gönderilen doktorlar tarafından tedavi edildi. Ertuğrul firkateyninde şehit olanların aileleri için 5 Ekim 1890 tarihli padişah emri ile yardım kampanyası başlatıldı. Ertuğrul kazazedeleri iyileştikten sonra Japon İmparatoru tarafından görevlendirilen Hiei ve Kongo adlı savaş gemileri ile 2 Ocak 1891'de İstanbul'a getirildi. Japon gemileri 23 Mayıs 1891'e kadar İstanbul'da kalarak ülkelerine geri döndü.

Türk Japon ilişkilerinin başlamasında önemli bir rolü olan, Osmanlı sancağını ve Türk kimliğini uzak diyarlarda duyurmak için yola çıkan ve bu uğurda şehit olan tüm subay ve erlerin ruhları şad olsun" dedi.

Ertuğrul Fırkateyni Anıtı önünde düzenlenen anma programına Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, Tekirdağ Vali Yardımcısı Kaan Peker, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Uğurlu, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, AK Parti İl Başkanı Ali Gümüş, MHP İl Başkanı Süleyman Fethi Şirin, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. - TEKİRDAĞ