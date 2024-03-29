Jandarmadan yasaklı maddeye geçit yok: 1 kişi tutuklandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu madde ele geçirilerek gözaltına alınan 5 kişiden biri tutuklandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalarda uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti suçunu işledikleri bilgisi alınan şüphelilerin yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi maksadıyla 4 şüpheli hakkında alınan adli karar çerçevesinde operasyon düzenlendi.

Operasyonların devamında şüphelilerin yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi maksadıyla 6 ayrı adreste daha eş zamanlı arama yapıldı. Aramalarda, 10 gram uyuşturucu 7 adet sentetik hap, 2 adet hassas terazi, 12 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 27 adet 9 mm tabanca fişeği, 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 5 kişiden 1 kişi tutuklanırken, 4 şüpheli hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan işlem yapıldı.