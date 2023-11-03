Jandarmadan öğrencilere trafik güvenliği eğitimi

Kastamonu'da Jandarma Trafik timi tarafından 'Trafik Güvenliği Eylem Planı' çerçevesinde öğrencilere eğitim verildi.

Kastamonu'da Jandarma Trafik timi ekipleri, 'Trafik Güvenliği Eylem Planı' çerçevesinde Subaşı Şehit Yavuz Ulutaş İlkokulunda öğrenim gören 41 öğrenciye Kastamonu Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkurunda eğitim verdi. Öğrenciler verilen eğitimde, karşıdan karşıya geçme kuralları, kaldırımlarda yürüme kuralları, emniyet kemerinin önemi ve kullanımı, servis araçlarına güvenli binme ve inme, yolcuların uyması gereken kurallar ile genel trafik kurallarını öğrendiler. - KASTAMONU