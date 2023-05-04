Jandarma'dan kaçak silah operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Avcılar ve Eyüpsultan'da düzenlediği 2 ayrı operasyonda yasadışı silah ticareti yapan 4 kişi yakalandı. Operasyonda ev ve araçlarda yapılan aramalarda yasadışı yollarla temin edilmiş 21 adet silah, silahlara ait şarjör, 14 bin lira para ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. 1 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 3 kişinin tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Avcılar ve Eyüpsultan'da 4 şüpheli şahsın yasadışı silah ticareti yaptığını tespit etti. Yapılan eş zamanlı operasyonda T.Y., S.K., S.Y., C.K., gözaltına alındı. Operasyonda şahısların ve araçlarında yapılan aramalarda 18 adet 9 mm çapında tabanca, 3 adet 9 mm makinalı tabanca, 3 adet makinalı tabancalara ait dipçik, 3 adet makinalı tabancalara ait şarjör, suçtan elde edildiği değerlendirilen 14 bin lira, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden T.Y., adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, diğer şüpheliler C.K., S.K., ve S.Y. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan eş zamanlı operasyon anı ise kameraya yansıdı. - İSTANBUL