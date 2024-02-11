Üye Girişi
Haberler

İzmit'te unutulan çanta fünye ile patlatıldı

Güncelleme:

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tramvay yolunun yakınında unutulan çanta fünye ile patlatıldı. Çantanın içinden cüzdan, bebek biberonu ve kişisel bakım ürünleri çıkarken, tramvay seferleri 1 saat aksadı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tramvay yolunun yakınında unutulan çanta fünye ile patlatıldı. Çantanın içinden cüzdan, bebek biberonu ve kişisel bakım ürünleri çıkarken, tramvay seferleri 1 saat aksadı.

Olay, Karabaş Mahallesi Kent Meydanı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tramvay yolunun yakınındaki bir noktada unutulan çantayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve bomba imha uzmanı sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, bölgeye giriş ve çıkışlar kapatıldı. Tramvay seferleri de durduruldu. Özel kıyafetini giyen bomba imha uzmanı çantayı fünye ile kontrollü şekilde patlattı. Çantanın içinden cüzdan, bebek biberonu ve kişisel bakım ürünleri çıktı.

Öte yandan, vatandaşlar da olan biteni meraklı gözlerle izledi. Tramvay seferleri 1 saatin ardından yeniden başladı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kocaeli Olaylar Ulaşım Güvenlik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 11 Şubat 2024 Ankara su kesintisi listesi! DİSK Başkanı kim oldu? DİSK Genel Başkanlık seçim sonuçları belli oldu mu? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 11 Şubat GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Yazar Füruzan kimdir, gerçek adı ne? Füruzan neden soyadını kullanmıyor? 12 Şubat 2024 Günlük Burç Yorumları: 12 Şubat Pazartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? İstanbulspor - Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? İstanbulspor - Gaziantep FK maçı nereden izlenir? Regaip kandili ne zaman 2024? Regaip kandili bu yıl hangi tarihte, hangi güne denk geliyor? Nijerya - Fildişi Sahili maçı hangi kanalda, saat kaçta? Nijerya - Fildişi Sahili maçı nereden izlenir? Samsunspor - Fenerbahçe Beko Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Samsunspor - Fenerbahçe Beko Basket maçı! Tekirdağ Belediye Başkanı hangi partiden? Tekirdağ Belediye Başkanı kimdir, hangi partiden seçilmiştir? Motorine zam var mı? 11 Şubat Motorine zam gelecek mi, ne kadar olacak? Güncel motorin fiyatları 11 Şubat Cuma! Kömürspor - Vanspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kömürspor - Vanspor maçı nereden izlenir? Bandırmaspor - Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bandırmaspor - Göztepe maçı nereden izlenir? SİVASSPOR – Ç.RİZESPOR CANLI: Sivasspor – Ç.Rizespor maçı nereden, nasıl izlenir? Sivasspor Ç.Rizespor canlı yayın linki! ADANASPOR – TUZLASPOR CANLI: Adanaspor – Tuzlaspor maçı nereden, nasıl izlenir? Adanaspor Tuzlaspor canlı yayın linki!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title