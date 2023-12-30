İzmir'de yapılan baskında çok sayıda sahte içki ele geçirildi

İzmir'in Tire ilçesinde bir depoya yapılan baskında çok sayıda sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Ödemiş Büro Amirliği epikleri, Tire ilçesinde bulunan ve Y. Ç.'ye adlı şüpheliye ait olan ikamet ve işyerine baskın gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen baskında, şüphelinin evinin deposunu imalathaneye çevirdiğini gören polis ekipleri de hayretler içerisinde kaldı. Şüphelinin üretim düzeneklerinde kullandığı teknik malzemeler ve toplamda 681 litre sahte içki ele geçirildi.

Öte yandan şüpheli Y.Ç. gözaltına alındı. - İZMİR