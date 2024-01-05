İzmir'de vatandaşları tuzağa düşüren suç örgütüne iki ayrı operasyon

İzmir'de suç örgütüne operasyonda 2 tutuklama daha

İZMİR - İzmir'de vatandaşları iş yerlerine ortak olma vaadiyle tuzağa düşüren, maddi durumu kötü ve zor durumda olan vatandaşlardan; tehdit, baskı ve zor kullanarak haksız menfaat sağlamaya çalışan suç örgütüne yönelik iki operasyonda 2 şüpheli daha tutuklanırken, operasyon kapsamında tutuklananların sayısı 5'e yükseldi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca, suç örgütlerine yönelik operasyonlar sürüyor. Menemen ve Foça ilçelerinde, liderliğini İ.B.'nin yaptığı suç örgütüne yönelik Aliağa Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından iki ayrı operasyon yapıldı. Operasyon dahilinde 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine konulurken ikinci operasyonda 6 kişi daha gözaltına alındı. Adreslerde 1 tabanca, 1 bıçak ve çok sayıda dijital materyalin ele geçirildiği baskınlar kapsamında, 1 firari şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Liderliğini İ.B.'nin yaptığı suç örgütünün, Menemen ve Foça ilçelerinde vatandaşları iş yerlerine ortak olma vaadiyle tuzağa düşürdükleri, maddi durumu kötü ve zor durumda olan vatandaşlardan; tehdit, baskı ve zor kullanarak haksız menfaat sağlamaya çalıştıklarının tespit edildiği belirtildi.

2 tutuklama daha

Suç örgütüne yönelik düzenlenen son operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 4 şüpheli serbest bırakıldı. Firari olan 1 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü kaydedildi.