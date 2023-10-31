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İzmir'de iş yerinde silahlı saldırı: Bir kişi ağır yaralandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bulunan bir iş yerinde silahla vurulan bir kişi ağır yaralandı. Polis, olayla ilgili iş yeri sahibini gözaltına aldı.