İzmir'de iş yerinde silahlı saldırı: Bir kişi ağır yaralandı
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde bulunan bir iş yerinde silahla vurulan bir kişi ağır yaralandı. Polis, olayla ilgili iş yeri sahibini gözaltına aldı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir iş yerinde silahla vurulan kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Akıncılar Mahallesi Fevzipaşa Caddesi'nde bulunan bir iş yerinden gelen silah seslerini duyanlar durumu polise bildirdi.
İş yerine gelen polis ekipleri, İ.E'nin (27) tabancayla yaralandığını tespit etti.
Ağır yaralanan İ.E, kaldırıldığı Ödemiş Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Polis, olayla ilgili iş yeri sahibi M.A'yı gözaltına aldı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa