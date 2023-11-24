İzmir'de dilencilik yapan şüphelinin üzerinde 16 bin 55 lira ele geçirildi
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yapılan denetimlerde dilencilik yapan bir şüphelinin üzerinde 16 bin 55 lira bulundu. Şüpheli hakkında işlem yapıldı.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde dilencilere yönelik yapılan denetimlerde yakalanan bir şüphelinin üzerinde 16 bin 55 lira ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışmalar kapsamında D.K'nin dilencilik yaptığını tespit etti.
İşlemler için polis merkezine götürülen D.K'nin üzerinden 16 bin 55 lira ele geçirildi.
Söz konusu paraya el konulurken şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa