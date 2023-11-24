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İzmir'de dilencilik yapan şüphelinin üzerinde 16 bin 55 lira ele geçirildi

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yapılan denetimlerde dilencilik yapan bir şüphelinin üzerinde 16 bin 55 lira bulundu. Şüpheli hakkında işlem yapıldı.