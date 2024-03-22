İzmir'de araç kundaklayan şüpheli tutuklandı

İzmir'in Bergama ilçesinde bir aracı kundaklayan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 7 Mart 2024 tarihinde saat 05.00 sıralarında Atmaca Mahallesi'nde meydana gelen araç kundaklama olayı ile ilgili Bergama Emniyet Asayiş Büro Amirliği tarafından titiz bir çalışma başlatıldı. Olay yerindeki güvenlik kameralarından alınan görüntüler tek tek incelenerek şüphelinin kimliği belirlendi.

Asayiş Büro Amirliği ekipleri kimliği tespit edilen A.V.G. (39) isimli şüphelinin evinde yaptıkları aramada olay günü giydiği kıyafetler de ele geçirildi.

Emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan A.V.G., cezaevine gönderildiği öğrenildi. - İZMİR