İstanbul Kağıthane'de Ormanlık Alan Yakınındaki Meyve Deposunda Yangın Çıktı

İstanbul Kağıthane'de yakınında ormanlık alan bulunan tek katlı meyve deposunda yangın çıktı. Büyümeden söndürülen yangında, deponun önündeki oksijen tüplerinin patlamamasıyla facianın eşiğinden dönüldü.

Yangın, saat 11.30 sıralarında Kağıthane Kemerburgaz Caddesi üzerinde meydana geldi. Meyvelerin depolandığı tek katlı binada iddiaya göre elektrik panosundaki arıza nedeniyle yangın çıktı. Yangın hızla büyürken, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yakınında ormanlık alan bulunan depodaki yangın, itfaiye ekiplerinin çabalarıyla daha fazla büyümeden söndürüldü. Olay yerindeki oksijen tüplerinin patlamamasıyla facianın eşiğinden dönüldü. Depo ve içindeki meyveler zarar görürken, yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - İSTANBUL