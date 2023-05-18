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İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine darbe üstüne darbe: 18 gözaltı

İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine darbe üstüne darbe: 18 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

İstanbul'da son bir haftada uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen 9 ayrı operasyonda 3'ü yabancı uyruklu 18 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da son bir haftada uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen 9 ayrı operasyonda 3'ü yabancı uyruklu 18 şüpheli yakalandı. Çeşitli türde 137 kilo 136 gram uyuşturucu madde ve 178 bin 716 ectasy hap ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 8 ve 16 Mayıs tarihleri arasında Şişli, Esenyurt, Zeytinburnu, Pendik, Avcılar, Kadıköy, Eyüpsultan, Silivri ve Başakşehir ilçelerinde 9 farklı operasyon düzenlendi.

3'ü yabancı uyruklu 18 kişi tutuklandı

Yürütülen soruşturma çerçevesinde 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bu kişilere ait ev ve işyerleri ile araçlarda yapılan aramalarda 14 kilo 750 gram Hint keneviri, 86 kilogram kristal metamfetamin, 178 bin 716 adet ectasy hap, 14 kilo 953 gram kokain, 7 kilogram 840 gram eroin, 13 kilogram 593 gram toz ecstasyden oluşan uyuşturucu madde ele geçirildi. Baskınlarda 2 tabanca, bu silahlara ait 25 mermi, hassas terazilere de el konuldu. Aralarında yabancı uyruklu 3 uyuşturucu kaçakçısının da yer aldığı 18 şüpheli polisteki sorgusunun ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

"Uyuşturucu hap çoğaltma merkezi" ve otomobilin sürücü koltuğunun altına yapılan zula dikkat çekti

Öte yandan, polis ekiplerince düzenlenen operasyonlar kameralara da saniye saniye yansıdı. Kadıköy'deki "uyuşturucu hap çoğaltma merkezi" ve depolar ile Esenyurt'ta bir otomobilin sürücü koltuğunun altına yapılan zulanın görüntüleri ortaya çıktı. Ayrıca uyuşturucu şebekesinin, aynı araçtaki ses sistemini de zulaya dönüştürdükleri tespit edildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul 3. Sayfa Haberler

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