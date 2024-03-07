İstanbul'da sahte denklik belgesi soruşturmasında 30 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul merkezli 13 ilde yürütülen sahte 'denklik belgesi' ile ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 30 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, gerçeğe aykırı beyanla denklik belgesi temin ettikleri iddiasıyla aranan 30 şüpheli, önceki gün İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Operasyonda yakalanan şüphelilerin emniyetteki sorguları sona erdi. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde ifade veren zanlılar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gönderildi. Zanlılar, hileli denklik belgesiyle, Yüksek Öğretim Kurumlarının yabancı öğrencilere tanımış olduğu yüzde 10'luk kontenjandan yararlanıp üniversitelerin tıp, hukuk, eczacılık gibi bölümlerine yerleşmekle suçlanıyor.

Aktif çalışan şüpheliler arasında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığında Yazı İşleri Müdürlüğü yapan Zübeyir O., Polis Meslek Yüksek Okulunda görevliyken Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) üyeliği nedeniyle kamudan ihraç olduğu ifade edilen ve halihazırda diş hekimi asistanlığı yaptığı iddia edilen Selim Can G., Türkiye'de bir holdingin Yönetim Kurulu Başkanlığını yapan Tolga A., kritik davalara bakan avukat Mahmut G. ve aktif icra memuru Ayten D. ile birlikte iş adamı, sigortacı, diş hekimi asistanı, uçak kabin memuru, avukat, eczacılık ve muhasebecilik dalında faaliyet gösteren 30 kişi yer alıyor. - İSTANBUL