İstanbul'da okul çevrelerinde denetimler yapıldı

Yarıyıl tatilinin sona ermesiyle birlikte İstanbul'da polis ekipleri tarafından okul çevrelerinde denetimler yapıldı. Şişli ve Sarıyer'de gerçekleştirilen denetimlerde şüphelilerin üzeri ve araçları aranırken, okul servislerinin de belgelerinin tam olup olmadığı incelendi.

Yarıyıl tatilinin son bulmasıyla birlikte Şişli Mobil Okul Timi, Trafik Şube ekibi, İstanbul Çocuk Şube ekibi ve İstanbul Önleyici Şube ekipleri Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde denetim gerçekleştirdi. Öğrencilerin güvenle okula gidebilmesi için okul servisleri ve şüpheli araçlar Şişli ve Sarıyer'de yapılan denetimlerde tek tek durduruldu. Sürücülerin ehliyetleri ve kimlikleri kontrol edildi. Şüpheli görülen kişilerin üzeri aranarak Genel Bilgi Taraması'ndan geçirildi. Denetimde 2 kişiye "kask takmamak" suçundan toplamda bin 380 TL, "ehliyetsiz motosiklet kullanmak" suçundan 12 bin 977 TL, "usulsüz çakar bulundurmak" suçundan 6 bin 439 TL cezai işlem uygulanırken, ikamet izni dolan yabancı uyruklu şahıs emniyete götürüldü. Denetimlerin gün boyu devam edeceği öğrenildi. - İSTANBUL