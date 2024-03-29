İstanbul'da Kaçak Yolla Getirilen Tıbbi Sülükler Ele Geçirildi

Kaçakçılık suçlarıyla mücadele ekipleri ile Arnavutköy İlçe Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından bir otelde yapılan operasyon çerçevesinde Türkiye'ye kaçak yolla getirilen 28 kilogram ağırlığında ve yaklaşık 100 bin adet tıbbi sülük ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde yakalanan 2 şahsa da 2 milyon lira ceza kesildi.

İstanbul kaçakçılık suçlarıyla mücadele Şube Müdürlüğüne gelen bir ihbar doğrultusunda Savcılık talimatı ve alınan arama izniyle Arnavutköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Görevlisi ekipleri Arnavutköy'de bulunan bir otele operasyon gerçekleştirildi. Operasyon çerçevesinde, 2 yabancı uyruklu şahsın bavulunda özel olarak hazırlanmış keseler bulundu. Keselerin içinde 28 kilogram ağırlığında ve yaklaşık olarak 100 bin adet civarındaki tıbbi sülük olduğu tespit edildi. Cites belgesine tabi olan ve kaçak yollarla İran'dan Türkiye'ye pazarlamak için getirildiği beyan edilen tıbbi sülüklerle ilgili herhangi bir evrak belge ibraz edilemediği öğrenildi. Ekipler, 1380 sayılı su ürünleri kanun kapsamında yasadışı yolla Türkiye'ye getirilen 28 kilogram civarındaki tıbbi sülüklere el koydu. Kaçak olarak tıbbi sülükleri Türkiye'ye getiren 2 yabancı uyruklu şahıs hakkında 2 milyon 624 bin 408 lira idari para cezası uygulandı. - İSTANBUL