İstanbul'da El Kaide ve DEAŞ'a yönelik operasyon: 12 gözaltı

İSTANBUL - İstanbul'da, terör örgütleri El Kaide ve DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda, yabancı uyruklu 12 kişinin yakalandığı bildirildi. Kentin 9 ayrı ilçesinde 13 farklı adrese yapılan baskında çok sayıda örgütsel dokümana da el konulduğu belirtildi.

Edinilen bilgilere göre, aşırı uç radikal terör örgütü DEAŞ ve El Kaide ile benzeri terör örgütlerine yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirildi. Suriye ve Irak gibi çatışma bölgeleri ile İstanbul'da irtibatlı olarak faaliyet yürüttükleri tespit edilen, ülke açısından tehdit oluşturdukları değerlendirilen yabancılara yönelik yapılan çalışma, İstanbul Terörle Mücadele ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Emniyet güçleri, yakın takip altında tutulan yabancı şüphelilerin yakalanması için bu sabaha karşı özel harekat timlerinin de desteğiyle operasyon düzenledi. İstanbul'da 9 ilçede, 13 farklı adreste düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, örgütlerle bağlantılı olduğu ileri sürülen 12 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı. Çok sayıda dijital malzemeye de el konulurken, gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.