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İstanbul'da El Kaide ve DEAŞ'a para topladıkları ileri sürülen 6 şüpheli yakalandı

3. Sayfa Haberleri

İstanbul'da El Kaide ve DEAŞ'a para topladıkları ileri sürülen 6 şüpheli yakalandı İstanbul'da düzenlenen terör operasyonunda, El Kaide ve DEAŞ'a para topladıkları ileri sürülen 6 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da El Kaide ve DEAŞ'a para topladıkları ileri sürülen 6 şüpheli yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'da düzenlenen terör operasyonunda, El Kaide ve DEAŞ'a para topladıkları ileri sürülen 6 şüpheli yakalandı. Arnavutköy, Sancaktepe, Sarıyer ve Sultanbeyli ilçelerinde gerçekleştirilen baskınlarda çok sayıda örgütsel dokümana da el konuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sadık Kahraman - 3. Sayfa

İstanbul 3. Sayfa Haberler

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