İstanbul'da El Kaide ve DEAŞ'a para topladıkları ileri sürülen 6 şüpheli yakalandı
3. Sayfa Haberleri
İstanbul'da El Kaide ve DEAŞ'a para topladıkları ileri sürülen 6 şüpheli yakalandı İstanbul'da düzenlenen terör operasyonunda, El Kaide ve DEAŞ'a para topladıkları ileri sürülen 6 şüpheli yakalandı.
İstanbul'da El Kaide ve DEAŞ'a para topladıkları ileri sürülen 6 şüpheli yakalandı
İSTANBUL - İstanbul'da düzenlenen terör operasyonunda, El Kaide ve DEAŞ'a para topladıkları ileri sürülen 6 şüpheli yakalandı. Arnavutköy, Sancaktepe, Sarıyer ve Sultanbeyli ilçelerinde gerçekleştirilen baskınlarda çok sayıda örgütsel dokümana da el konuldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sadık Kahraman - 3. Sayfa