İstanbul'da DEAŞ Operasyonu: 13 Şüpheli Gözaltına Alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 13 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda, DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 13 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. - İSTANBUL