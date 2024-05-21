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İstanbul'da 6 yaşındaki çocuğa çarpan motosikletli yakalandı

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İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde, 19 Mayıs günü 6 yaşındaki bir erkek çocuğuna çarpıp kaçan motosikletli sürücü yakalanarak gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayla ilgili açıklamalarda bulundu.

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde, 19 Mayıs günü 6 yaşındaki bir erkek çocuğuna çarpıp kaçan motosikletli sürücü yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "19 Mayıs 2024 tarihinde saat 12.00 sıralarında İstanbul Gaziosmanpaşa ilçesi Karadeniz Mahallesinde yaya geçidinden geçen 6 yaşındaki E.A.A. adlı çocuğa plakası olmayan bir motosiklet çarparak kaçmıştı. Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce şüphelinin tespiti ve yakalanması için olayın gerçekleştiği yerden itibaren 7 km boyunca güzergahta bulunan 120 adet güvenlik kamera görüntüsü incelendi. Yapılan çalışmalar sonucu şahısların yüzleri görünecek şekilde kamera görüntüsü elde edildi. Motoru kullanan şahsın 21 yaşındaki F.S., motorun arkasında oturan şahsın ise 23 yaşındaki A.Ç. olduğu tespit edildi. Şüpheli F.S. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından yakalandı" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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