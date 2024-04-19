İstanbul'da 32 ayrı dolandırıcılık olayından aranan azılı dolandırıcı İzmir'de yakalandı

İstanbul'da karıştığı 32 ayrı dolandırıcılık olayı dosyasından 44 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan azılı dolandırıcı, İzmir'in Bornova ilçesinde yakalandı.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğine bağlı ekipler, İstanbul'da 32 ayrı dolandırıcılık dosyasından aranan ve hakkında 44 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.K.'nin Bornova ilçesinde olduğunu belirledi. Dün polis ekiplerince yapılan çalışmada, Doğanlar mevkiinde yakalanan K.K.'ye yapılan incelemede, şahsın cezaevi firarisi olduğu, güveni kötüye kullanmak, resmi belgede sahtecilik, hırsızlık, çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme ve dolandırıcılık suçlarından olmak üzere 32 ayrı dosyadan toplam 44 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 2 milyon 670 bin lira para cezası ile arandığı ortaya çıktı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan K.K., Işıkkent Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. - İZMİR