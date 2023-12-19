İsrail'de esir yakınlarından protesto

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de esir yakınlarından oluşan küçük bir grup, İsrail-Filistin arasındaki çatışmaların başladığı 7 Ekim 06.29'a ve o gün Gazze Şeridi'nde götürülen 240 esire ithafen her saat 29'uncu dakikada Savunma Bakanlığı girişini 240 saniye boyunca trafiğe kapatıyor.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de esir yakınlarından oluşan küçük bir grup, İsrail- Filistin arasındaki çatışmaların başladığı 7 Ekim 06.29'a ve o gün Gazze Şeridi'nde götürülen 240 esire ithafen her saat 29'uncu dakikada Savunma Bakanlığı girişini 240 saniye boyunca trafiğe kapatıyor.

İsrail'de esir yakınlarının protestoları devam ediyor. İsrail'in başkenti Tel Aviv'de bulunan Savunma Bakanlığı önünde bir toplanan esir yakınlarından oluşan küçük bir grup, her gün belli saatlerde eylem düzenleyerek, yakınlarının bir an önce eve dönmesi için seslerini hükümete duyurmaya çalışıyor.

Esir yakınları, İsrail-Filistin arasındaki çatışmaların başladığı 7 Ekim 06.29'a ve o gün Gazze Şeridi'nde götürülen 240 esire ithafen her saat 29'uncu dakikada Savunma Bakanlığı girişini 240 saniye boyunca araç girişi çıkışına kapatıyor. Göstericiler, 240 saniyenin dolmasının ardından yoldan çekilerek trafik akışına izin veriyor.

Esir yakınları, protesto ile üst düzey askeri yetkililerin kendilerini sürekli olarak gördüğünü ve artık tanıdıklarını belirtti. - TEL AVİV