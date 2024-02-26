Isparta'da Yüzük ve Dedektör Ele Geçirilen 2 Şahıs Hakkında Adli İşlem Başlatıldı
Isparta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri tarafından yapılan şok uygulamada, A.D. ve K.F. isimli şahıslardan 18 adet sikke, 1 adet yüzük ve 2 adet dedektör ele geçirildi. El konulan malzemelere adli işlem başlatıldı.
Isparta'da, üzerlerinde yüzük ve dedektör ele geçirilen 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri tarafından şok uygulama gerçekleştirildi. Yapılan şok uygulamalarda; A.D. ve K.F. isimli şahıslardan 18 adet sikke, 1 adet yüzük ve 2 adet dedektör ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemelere el konularak 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - ISPARTA