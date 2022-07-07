Isparta'da bahçe sahibini bıçaklayan firari İstanbul'da yakalandı - Haberler

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Isparta'da bahçe sahibini bıçaklayan firari İstanbul'da yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Isparta'da bahçe sahibini bıçaklayan firari İstanbul'da yakalandı

Isparta'da 2 Temmuz'da aralarında çıkan tartışmadan dolayı bahçe sahibini bıçakla yaralayan yabancı uyruklu mevsimlik tarım işçisi A.E.H., yurtdışına kaçma hazırlığındayken İstanbul'da yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Isparta'da 2 Temmuz'da aralarında çıkan tartışmadan dolayı bahçe sahibini bıçakla yaralayan yabancı uyruklu mevsimlik tarım işçisi A.E.H., yurtdışına kaçma hazırlığındayken İstanbul'da yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Ekiplerin firariyi ararken yakaladıkları 30 kaçak göçmen hakkında ayrıca yasal işlem yapıldı.

Olay, 2 Temmuz'da Isparta'nın Senirkent ilçesine bağlı Gençali köyünde meydana geldi. Bahçe sahibi A.Y.Ç. isimli şahsı aralarında çıkan tartışmadan dolayı bıçakla yaralayan yabancı uyruklu mevsimlik tarım işçisi A.E.H. isimli şahıs, olaydan sonra firar etti.

İstanbul'da bulundu, Isparta'ya getirildi

Firari şahsı yakalamak maksadıyla Isparta İl Jandarma Komutanlığınca oluşturulan özel ekip tarafından şahıs hakkında geniş çaplı araştırma yapıldı. Yapılan araştırma neticesinde, şahsın izini kaybettirerek yurt dışına kaçma gayretinde olduğu öğrenildi. Edinilen bilgi üzerine Hatay, Ankara ve İstanbul illerinde bulunan 6 ayrı adreste değişik tarihlerde aramalar yapılı. Şüpheli şahsın İstanbul'a kaçtığı, oradan da yurt dışına kaçacağı yönünde bilgi elde edilmesi üzerine özel bir ekip İstanbul'a görevlendirildi. Firari şahıs, İstanbul'un Fatih ilçesindeki Aksaray semtinde, 7 Temmuz'da 03.30 sıralarında saklandığı market içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Senirkent Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda şahıs, İstanbul'dan Isparta'ya getirilerek adli makamlara sevk edildi.

Firariyi ararken 30 kaçak göçmen yakaladılar

Şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik olarak 2-6 Temmuz tarihleri arasında Hatay-Erzin, Ankara-Polatlı ve İstanbul-Tuzla ilçelerinde altı ayrı noktada icra edilen ev araması sonucunda; yurda kaçak yollarla giriş yaptığı tespit edilen 30 göçmen hakkında ayrıca yasal işlem yapıldı. - ISPARTA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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