İskenderun'da tır kontrolden çıktı, faciadan dönüldü
Hatay'ın İskenderun ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, yol kenarındaki araçların arasına dalacağı esnada durmayı başardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, kontrolden çıktı. Tır sürücüsü, dikkati ve kabiliyetiyle aracı yol kenarındaki araçların arasına dalacağı esnada durdurmayı başardı.
Kaza, İskenderun - Payas kara yolu Denizciler Mahallesi mevkisinde meydana geldi. 47 FZ 766 plakalı Mercedes Benz marka dorseli tır, kara yolunda ilerlediği esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Eşya yüklü tır, yol kenarındaki araçların arasına dalacağı esnada sürücüsünün kabiliyetiyle durabildi. Oto galeri olduğu öğrenilen iş yerinde yaşanacak olası bir faciaya ramak kaldığı anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İzleyenleri gergin anlar yaşatan görüntüler, saniye saniye kaydedildi. - HATAY