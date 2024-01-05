Üye Girişi
Haberler

İran'da bombalı saldırılara karışan 11 kişi gözaltına alındı

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Abone Ol

İran'ın Kirman kentinde düzenlenen bombalı saldırılara karıştığından şüphelenilen 11 kişi gözaltına alındı. Saldırıda 84 kişi hayatını kaybetmişti.

İran'ın Kirman kentinde Çarşamba günü düzenlenen bombalı saldırılara karıştığından şüphelenilen 11 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

İran'ın Kirman kentinde Çarşamba günü Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin 4. ölüm yıl dönümünde mezarı yakınında DAEŞ tarafından düzenlenen terör saldırısının ardından 84 kişi hayatını kaybetmişti. Ülkede saldırıya karışanları bulmak için çalışmalar yoğun bir şekilde sürüyor.

İran İstihbarat Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran'da olayla bağlantılı olduklarından şüphelenilen 9 kişi ile iki intihar bombacısına destek sağladıkları gerekçesiyle 2 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Devrim Muhafızları Kasım Süleymani Kudüs İran Saldırı Güvenlik Terör Gözaltı 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title