İlk iş gününe giderken kazada hayatını kaybeden Selim son yolculuğuna uğurlandı Eskişehir'de dün şarampole yuvarlanan işçi servisinde bulunan ve ilk iş günü için fabrikaya gittiği öğrenilen 30 yaşındaki Özgün Selim Kök, son yolculuğuna uğurlandı.

İlk iş gününe giderken kazada hayatını kaybeden Selim son yolculuğuna uğurlandı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de dün şarampole yuvarlanan işçi servisinde bulunan ve ilk iş günü için fabrikaya gittiği öğrenilen 30 yaşındaki Özgün Selim Kök, son yolculuğuna uğurlandı.

İnönü İlçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, bir kamyon fabrikasının işçilerini taşıyan servis yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kaza sonucu sabah vardiyasına gitmek için serviste bulunan işçilerden 3'ü hayatını kaybetti. Yaralanan 31 işçi ise Bilecik ve Eskişehir'de bulunan hastanelere sevk edildi.

Kazada hayatını kaybeden işçilerden Özgün Selim Kök, Ömür Mahallesi'nde bulunan Ömür Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Özgün Selim Kök'ün ailesi, yakınları ve çok sayıda iş arkadaşı katıldı.

İlk iş gününe giderken hayatını kaybetti

Henüz 1 yıllık evli olan Özgün Selim Kök'ün, fabrikaya işe girmek için 2 günlük eğitim aldığı ve kaza günü ilk iş günü olduğu öğrenildi. Henüz iş arkadaşlarının birçoğu ile tanışma fırsatı bile olmayan Özgün Selim Kök'ün acı ölümü, ailesini yasa boğdu.