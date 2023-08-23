İlçede bir evden 300 bin lira değerinde ziynet eşyası çalıp sattıktan sonra yakalandı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bir evden 300 bin lira değerinde ziynet eşyası çalıp, sattıktan sonra paranın bir kısmıyla otelde konaklayan şüpheli yakalandı. Şüphelinin daha önce ilçede 4 ayrı hırsızlıkta toplam 94 bin lira ile 150 bin lira değerinde ziynet eşyası ile çamaşır, bulaşık makinesi çaldığı belirlendi.

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde bir evden 300 bin lira değerinde ziynet eşyası çalıp, sattıktan sonra paranın bir kısmıyla otelde konaklayan Zafer A., yakalandı. Şüphelinin daha önce ilçede 4 ayrı hırsızlıkta toplam 94 bin lira ile 150 bin lira değerinde ziynet eşyası ile çamaşır, bulaşık makinesi çaldığı belirlendi.

Yuvalı köyünde ikamet eden bir vatandaşın evinden yaklaşık 300 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındığının ihbarını alan Eğirdir İlçe Jandarma Komutanlığı görevlileri ile JASAT ve Asayiş Timleri araştırma başlattı. İnceleme sonrası şüpheli Zafer A.'nın Uluborlu ilçesindeki otelde konakladığı tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından otele yapılan baskında şüpheli, çaldığı bileziklerle gözaltına alındı. Altınların bir kısımını satan şüphelinin üzerinde 8 bin dolar ve 30 bin lira para ele geçirildi. Jandarma araştırmasında şüpheli Zafer A'nın geçmişte başka evden 9 bin lira para ve 120 bin lira değerinde ziynet eşyası, başkasına ait evden 10 bin lira ve 30 bin lira değerinde bilezik, başka bir vatandaşın evinden de 75 bin lira çaldığı tespit edildi.

Polis araştırmasında ise Zafer A.'nın M.D. adlı kadının kızının çeyizi için alıp depo olarak kullandığı bodrum katta muhafaza ettiği çamaşır makinesi, buzdolabı, tencere takımı, tava setlerini çaldığı ve bunları 900 lira karşılığında sattığını tespit etti. Şüpheli sorgsunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)