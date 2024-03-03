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Iğdır'da Otomobil Motosiklete Çarptı: 2 Yaralı

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Iğdır'da meydana gelen trafik kazasında, otomobil motosiklete çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Iğdır'da meydana gelen trafik kazasında, otomobil motosiklete çarptı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre caddede ilerleyen 19 ACC 528 plakalı otomobil, önüne çıkan ve plakası öğrenilemeyen motosiklete çarptı. Kazada motosiklet üzerinde bulunan Metin A. (28) ve Muhtar A. (25) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri ilk müdahaleden sonra yaralıları Iğdır Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralıların durumların ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Iğdır 3.Sayfa Güncel Haberler

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