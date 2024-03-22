İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 'Sibergöz-28' operasyonunda 34 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 14 ilde gerçekleştirilen "Sibergöz-28" operasyonunda 34 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince Giresun, İstanbul, İzmir, Ankara, Aydın, Denizli, Tokat, Van, Muğla, Isparta, Niğde, Yalova, Osmaniye ve Zonguldak'ta nitelikli dolandırıcılık, çevrimiçi çocuk istismarı ve 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet suçlarına yönelik eş zamanlı olarak "Sibergöz-28" operasyonu gerçekleştirildiğini açıkladı. Yerlikaya'nın paylaşımına göre, düzenlenen operasyonlar sonucunda 34 şüpheli yakalandı. Ayrıca 1 adet otomobil, 32 bin dolar, çok miktarda altın ve Türk lirası, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. - ANKARA