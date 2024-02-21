İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 'KISKAÇ-7' Operasyonlarında 67 Şüpheli Yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 14 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'KISKAÇ-7' Operasyonlarında 67 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, 1 Haziran 2023'ten günümüze kadar FETÖ'ye yönelik toplam 4 bin 22 operasyon düzenlendiğini ve bu operasyonlarda 6 bin 45 şüphelinin yakalandığını belirtti.
- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "14 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'KISKAÇ-7' Operasyonlarında 67 şüpheli yakalandı. 1 Haziran 2023'ten günümüze kadar FETÖ'ye yönelik toplam 4 bin 22 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 6 bin 45 şüpheli yakalandı"