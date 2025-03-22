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İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında el konulan kasalardan 15 milyon liralık mal varlığı çıktı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, savcılığın talimatıyla aralarında Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un da bulunduğu 7 şüphelinin el konulan banka kasalarında 15 milyon liralık mal varlığı çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında el konulan kasalardan 15 milyon liralık mal varlığı çıktı

EL KONULAN KASALARDAN 15 MİLYON LİRALIK MAL VARLIĞI ÇIKTI

Soruşturma kapsamında çeşitli bankalarda aralarında Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un da bulunduğu şüphelilere ait el konulan kasalar, savcılık talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince açıldı. Kasalardan 15 milyon liralık mal varlığı çıktı.

İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında el konulan kasalardan 15 milyon liralık mal varlığı çıktı

NE OLMUŞTU?

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında çeşitli bankalarda, şüphelilerden Murat Ongun'un 2, reklamcı ve tekstilci Hüseyin Köksal'ın 1, İmamoğlu İnşaat ve SSB Gayrimenkul Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın 2, İBB İştirakler Başkanı Ertan Yıldız'ın 2, İBB Spor Genel Müdürü Fatih Keleş'in 1, BVA firması sahibinin Murat Kapki'nin 2, firari şüpheli Emrah Bağdatlı'nın 1 kasası olduğu tespit edilmişti. Savcılığın talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü ekipleri, banka kasalarına yönelik arama ve el koyma faaliyeti gerçekleştirmişti.

Kaynak: AA / İHA

İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında el konulan kasalardan 15 milyon liralık mal varlığı çıktı
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

mal varlığı denilince eskiden fazla bir şey ifade etmiyordu ama netekim son yıllarda gördüğünüz gibi hınzırca çağrışımlar yapan kelimeler dizisine dönüştü bu yüzden bunlara çok dikkat edilmeli belki bunların yurt dışına kaçırdıkları mal varlıkları gecekonduları çiftlikleri gökdelenleri gemileri otobüsleri pöskevit kutuları felanda olabilir

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