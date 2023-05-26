Husumetli oldukları kişiye otomobilden kurşun yağdırdılar

İSTANBUL Sultangazi'de iddiaya göre baba, oğul ve amca aralarında husumet bulunan esnafa sabah saatlerinde evinden çıkarken kurşun yağdırdı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken hastaneye kaldırılan yaralı esnafın durumunun ise kritik olduğu öğrenildi.

Olay sabah saat 9.30 sırlarında İsmetpaşa Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre Sultangazi'de esnaflık yapan Sezer Erdemir sabah işyerini açmak için evinden çıkıp otomobiline binmek istedi. Erdemir, bu sırada otomobille gelen ve aralarında husumet bulunduğu öne sürülen Kemal D., oğlu Devran D. ve amca Mirza D. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olayda karnına 3 kurşun isabet eden Sezer Erdemir kanlar içinde yere yığılırken saldırganlar ise olay yerinden geldikleri otomobil ile kaçarak uzaklaştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Sezer Erdemir ambulans ile hastaneye kaldırılırken, Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. Yaralı esnafın durumunun kritik olduğu öğrenildi.