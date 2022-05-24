Hoparlörün içinden uyuşturucu çıktı - Haberler

Afyonkarahisar'da polis tarafından otomobillerindeki hoparlörün içerisinde 476 adet sentetik uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Afyonkarahisar-İzmir karayolunda gerçekleştirdikleri yol uygulamasında şüphe üzerine bir otomobili durdurarak arama yaptı. Polis aramada hoparlörün içerisine gizlenmiş 476 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi. Olayın ardından araçta bulunan M.A. ve O.K., isimli şahıslar polis tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak ceza evine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa