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Hırvatistan'da Yüksek Fiyatlara Karşı Genel Tüketici Boykotu

Hırvatistan'da Yüksek Fiyatlara Karşı Genel Tüketici Boykotu
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Hırvatistan'da vatandaşlar, artan fiyatlar ve pahalılığa tepki olarak mağazaları, süpermarketleri ve benzin istasyonlarını boykot etti. Boykot sosyal medya üzerinden organize edildi ve ülke genelinde destek buldu.

Hırvatistan'da vatandaşlar, yüksek fiyatlar ve pahalılık nedeniyle mağazaları, süpermarket zincirlerini ve benzin istasyonlarını boykot etti.

Hırvatistan'da fiyat artışları ve enflasyon ülke genelinde tepkiye yol açtı. Vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren tüm gün mağazaları, market zincirlerini ve benzin istasyonlarını boykot etti. Bir sivil toplum kuruluşunun öncülüğünde sosyal medya üzerinden örgütlenen vatandaşlara, tüketiciyi koruma dernekleri ve siyasi partiler de destek verdi. Ülke tarihinde ilk kez organize edilen genel tüketici boykotu nedeniyle süpermarket ve mağazalar boş kaldı.

Boykotun organize edildiği "Halo, Inspektore" adlı Facebook grubunda yayımlanan mesajda, "Son iki yılda hiçbir AB ülkesi, başta gıda fiyatları olmak üzere böyle bir fiyat artışı ile karşı karşıya kalmadı. Üstelik artışlar durmuyor ve yeni zamlar duyuruluyor. Bu fiyat artışları, on binlerce vatandaşımız için artık dayanılmaz hale geldi" denildi.

Hedefin fiyatların aşırı bir şekilde artışını önlemek olduğu kaydedilen açıklamada, "Piyasanın karmaşık bir mekanizma olduğunun ve tek bir boykotla fiyatların bir gecede düşmeyeceğinin farkındayız ama bu aşırı artış durdurulabilir ve durdurulmalı" ifade edildi.

Tüketicilerin korunması için KDV'nin azaltılması talebi

Sosyal medyada boykot uygulamasına destek veren vatandaşlar, paylaşımlarında bazı süpermarket zincirlerinin boykot günü fiyatları aşağı çektiğine dikkat çekti. Bazı vatandaşlar ise boykotun bir gün yerine daha uzun vadeli uygulanması çağrısında bulundu. Sendika ve dernekler ise euro bölgesinde enflasyonun en yüksek olduğu ülke olan Hırvatistan'da tüketicilerin korunması için KDV'nin azaltılması ve yerel üreticilere teşvik gibi somut önlemler talep etti. - ZAGREB

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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