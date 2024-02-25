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Hatay'da trafik kazası: 2 araç çarpıştı, sürücüler yaralandı

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Hatay'ın Hassa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2 araç çarpıştı ve araç sürücüleri yaralandı. Kazanın olduğu bölgede trafik ekipleri inceleme başlattı.

Hatay'ın Hassa ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında araç sürücüleri yaralandı.

Kaza, Hatay - Gaziantep yolu Hassa ilçesi Aktepe Mahallesi kavşağında meydana geldi. A.U. idaresindeki 60 AAP 334 plakalı FORD marka kamyonet, kavşakta G.A. idaresindeki 31 NV 004 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 2 aracın sürücüsü de yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bölge trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hatay Hassa Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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