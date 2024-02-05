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Hatay'da polis midibüsü devrildi: 10 polis yaralandı

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde göreve giden polis ekiplerini taşıyan midibüs, kaza sonucu devrildi. Kazada 10 polis memuru yaralandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde göreve giden polis ekiplerini taşıyan midibüs devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 10 polis memuru yaralandı.

Kaza, Payas-Dörtyol arasında D91 karayolunda meydana geldi. Antakya ilçesine depremin yıl dönümü için göreve giden polis ekiplerini taşıyan midibüs, refüje çarpmasının ardından tırla çarpışarak devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 10 polis memuru yaralandı. Yaralı polisler Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Dörtyol Hatay Trafik Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

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