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Hatay'da denizde akıntıya kapılan şahıslardan biri boğularak hayatını kaybetti

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde serinlemek için denize giren 3 kişi akıntıya kapıldı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan şahıslardan biri hayatını kaybetti.

Hatay'da serinlemek için girdikleri denizde akıntıya kapılan 3 şahıstan biri boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Samandağ ilçesi Çevlik sahilinde meydana geldi. Serinlemek için denize giren 3 şahıs akıntıya kapıldı. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevlik İtfaiye Müfrezesi ekipleri olay yerine hızlı bir şekilde intikal ederek, akıntıya kapılan şahısları kurtardı. Denizden çıkartılan şahıslardan F.A.'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Diğer 2 vatandaşın sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Şahsın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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