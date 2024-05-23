Hatay'da denizde akıntıya kapılan şahıslardan biri boğularak hayatını kaybetti

Hatay'da serinlemek için girdikleri denizde akıntıya kapılan 3 şahıstan biri boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Samandağ ilçesi Çevlik sahilinde meydana geldi. Serinlemek için denize giren 3 şahıs akıntıya kapıldı. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevlik İtfaiye Müfrezesi ekipleri olay yerine hızlı bir şekilde intikal ederek, akıntıya kapılan şahısları kurtardı. Denizden çıkartılan şahıslardan F.A.'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Diğer 2 vatandaşın sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Şahsın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. - HATAY