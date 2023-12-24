Hatay'da çıkan hortum seralara zarar verdi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde sabah saatlerinde çıkan hortum, seralara zarar verdi.

Meydan Mahallesi'nde sabah saatlerinde hortum çıktı. Hortum salatalık, domates ve biber üretimi yapılan seralara zarar verdi. Serası yerle bir olan Gazim Karataş, "Saat altı civarında seralarımıza geldik ve bu enkazı gördük. Zararımız 1 milyona yakın, perişan haldeyiz ama Allah'tan gelen bir şey. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.

Başka bir seranın sahibi Sever Kuş ise, "Sabah saatlerinde arkadaşlar aradı 'hortum olmuş ve sizin seralara zarar vermiş' dediler, biz de geldik baktık seralarımız zarar görmüş. Deprem vurmuştu şimdi de hortum, yapacak bir şey yok" diye konuştu. - HATAY