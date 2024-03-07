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Hatay'da Captagon Hap ve Kaçak Sigara Operasyonu

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Hatay'ın Belen ilçesinde yapılan bir evdeki aramada 11 bin 817 adet Captagon hap ve kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.

Hatay'ın Belen ilçesinde bir evde yapılan aramada 11 bin 817 adet Captagon hap ve kaçak sigara ele geçirilirken olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ile mücadeleyi aralıksız sürdürüyor. Jandarma ekipleri tarafından 6 Mart günü Hatay'ın Belen İlçesi Bakras Mahallesi'nde şüpheli bir şahsın evinde arama gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen aramalar neticesinde, 11 bin 817 adet Captagon uyuşturucu hapı ve 194 adet kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hatay Belen Güvenlik Uyuşturucu Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

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