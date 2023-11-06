Hatay'da ağır hasarlı binada yangın çıktı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde ağır hasarlı binada yangın meydana geldi.

Arsuz ilçesine bağlı Karaağaçlı Mahallesi'nde ağır hasarlı bir binada yangın çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri, 112 acil çağrı merkezine haber verdi. Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. - HATAY