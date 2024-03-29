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Hatay'da 25 göçmen yakalandı

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Hatay'da polis ekiplerinin çalışmaları kapsamında 25 göçmen yakalandı. Aracın bagaj kısmına saklanan 2 şahsın yakalanma anı kameraya yansıdı.

Hatay'da göçmen kaçakçılığıyla mücadeleye karşı çalışmalar aralıksız sürüyor. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince; İskenderun yoluna bir araç içinde yapılan aramada sınırı kaçak yollarla geçen 8 göçmen şahıs, il dışına çıkmak için otogar çıkışında bekleyen 5 göçmen şahıs ile Kuzeytepe Mahallesi'nde bir metruk bina içinde saklanan 3 göçmen şahıs olmak üzere toplam 16 göçmen şahıs yakalandı.

Ayrıca Topboğazı-Belen istikametinde 28 Mart tarihinden polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan ve kovalamaca sonucu durdurulan araçta yapılan aramada 9 göçmen şahıs yakalandı. Polis ekiplerinin araçta yaptığı arama esnasında 2 kaçak göçmenin bagajda yakalandığı anlar ise kameraya yansıdı.

Olaylarla ilgili kaçak göçmen şahısların barınma ve nakillerini sağlayan A.D. ve N.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Baskınla yakalanan göçmen şahıslar işlemleri sonrasında İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken araçtan inip yaya olarak kaçan yabancı uyruklu S.E'yi yakalama çalışmaları devam ediyor. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hatay 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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